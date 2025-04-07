رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، فرص الاستثمار والتعاون، فضلا عن تطورات المنطقة والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط والمنطقة.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني التقى آل نهيان في أبو ظبي، وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على تطوير العلاقات بين الإمارات والعراق وإقليم كوردستان، وتوسيع سبل التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التي يحتاجها الطرفان".

وأضاف البيان "كما جرى بحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي الإماراتي، لا سيما من قبل القطاع الخاص، في إقليم كوردستان والعراق، وتم تبادل وجهات النظر حول القطاعات والمجالات التي يمكن أن تشهد حضوراً واستثماراً إماراتياً في العراق والإقليم".

وتابع "وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان بتفصيل آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والمخاطر والتحديات التي تواجه أوضاع الشرق الأوسط ودول المنطقة".

"وشددا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، والاعتماد على الحكمة والاتزان في التعامل مع الأوضاع، بما يحد من التوترات والصراعات في المنطقة، ويشجع جميع الأطراف على العمل من أجل السلام والاستقرار"، وفقا للبيان.

كما تطرق الاجتماع، "الوضع في سوريا وعدداً من القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك".