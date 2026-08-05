رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد

شفق نيوز- أربيل

أعلن المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان، دلشاد شهاب، يوم الأربعاء، تفاصيل زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد.

وقال شهاب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني سيزور بغداد مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف أن "الاجتماع، الذي ستشارك فيه الرئاسات الأربع للعراق الاتحادي، ورئيس إقليم كوردستان، والأطراف المكونة للحكومة الاتحادية، سيبحث عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الراهن في العراق، وآخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، وآليات التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لحماية مصالح العراق، وتجاوز هذه المرحلة الحساسة، وتخطي التحديات، وخدمة المواطنين".

وأكمل أن "رئيس إقليم كوردستان، وفي إطار زيارته إلى بغداد، سيعقد أيضاً لقاءات واجتماعات أخرى، سيتم خلالها بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، والعمل المشترك باتجاه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".

ومن المفترض أن يعقد "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، اجتماعا بحضور الرئاسات الأربع اليوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وبحسب مصدر تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية.

كما سيبحث الاجتماع وفق المصدر، الوضع الأمني خاصة بعد تعرض العراق لغارات مشتركة سعودية - أميركية في 29 تموز/ يوليو الماضي طالت مقرات الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وأودت بحياة 20 عنصراً وجرحت 32 آخرين، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش أيضاً تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على قصف السعودية.