رئاسة إقليم كوردستان تعزيّ باغتيال نصر الله وتحذر من استمرار التصعيد

شفق نيوز/ عبّرت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة بما في ذلك استهداف حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ورفاقه.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، "نقدم تعازينا لعوائل الشهداء و مقربيهم، ونتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة".

وأضافت أن "هذه الأحداث تُشكِّل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها"، محذرا "من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي والدمار الذي سيؤثر على الجميع دون استثناء".

وناشدت الرئاسة، "الأطراف كافة التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنب تدهور الأوضاع وضمان الحفاظ على استقرار المنطقة".