رئاسة إقليم كوردستان تطالب بعدم السماح باستغلال الحرية لازدراء المقدسات الدينية

شفق نيوز/ أدانت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الخميس، حرق المصحف "القرآن الكريم" في السويد، مطالبة بعدم السماح باستغلال الحرية لازدراء المقدسات الدينية.

واعتبرت رئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا التصرف "غير مشروع (قطعاً)، ويؤجج الكراهية والأحقاد ويهدد التعايش والتصالح".

وأضافت: "يجب احترام المعتقدات والمشاعر الدينية ومقدسات الأديان والمذاهب كافة، وألّا يسمح لأي شخص أو جهة باستغلال الحرية لازدراء المقدسات الدينية".

وبوقت سابق من اليوم، استدعت الخارجية العراقية، السفيرة السويدية في بغداد، وسلمتها احتجاجاً على إقدام لاجئ من أصول عراقية، على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم.