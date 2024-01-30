رئاسة إقليم كوردستان تصدر بيانا بشأن اجتماعات الدفاع الأمريكية والبيشمركة

شفق نيوز/ أصدرت رئاسة إقليم كوردستان، ووزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً حول الاجتماع الافتتاحي للجنة التنفيذية لتوجيه البيشمركة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "كبار المسؤولين من الحكومة الأمريكية وإقليم كوردستان، أجروا يوم 29 كانون الثاني/ يناير الجاري اجتماعاً افتتاحياً للجنة التنفيذية لتوجيه البيشمركة في رئاسة إقليم كوردستان بأربيل".

وأضافت "كان الغرض من اجتماع اللجنة هو تقييم التقدم الذي تحقق في تحقيق أهداف إصلاح البيشمركة، والتي حددتها مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، والتي تم تجديدها في أيلول/ سبتمبر 2022".

وأوضحت الرئاسة "استعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجال إصلاح البيشمركة، واتفقت على النقاط الرئيسة للعام المقبل، وذلك كجزء من الالتزام المشترك طويل الأمد بتوحيد قوات البيشمركة تحت إشراف وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان وبناء قوة مهنية قادرة على ضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم داعش".

وأكدت أن "وزارة شؤون البيشمركة قد حققت تقدماً كبيراً باتجاه الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القوات، وتتطلع كل من وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة إلى مواصلة التقدم في جهود الإصلاح المبينة في مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان للعام 2022".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب شعب العراق، وبضمنه شعب إقليم كوردستان، في سعيه لبناء عراق قوي ومستقر وذي سيادة".