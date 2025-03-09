رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم خاصة بالإيزيديين لتعزيز التآخي والسلم المجتمعي

شفق نيوز/ شارك وفد من رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، في مأدبة إفطار جماعي أقامها المجلس الأعلى الروحاني للإيزيديين في أربيل.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي هريري، إلى جانب وفد من الرئاسة يضم مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، فلاح مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الداخلية، دلشاد شهاب، في مراسم إفطار جماعي أقامه المجلس الأعلى الروحاني للإيزيديين، وذلك بدعوة من أمير الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، الأمير مير حازم تحسين بك.

وشهدت المراسم حضور عدد من المسؤولين الإداريين والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية.

وخلال المناسبة، تم التأكيد على قيم التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، وتعزيز السلم والتآخي بين مختلف المكونات، إلى جانب التأكيد على حماية وترسيخ الأسس التعددية التي تميز الإقليم.