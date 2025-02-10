رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم الذكرى الـ46 "للثورة الإسلامية في إيران"

شفق نيوز/ شاركت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، في مراسم الذكرى الـ 46 للثورة الإسلامية في إيران، التي نظمتها القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، مثّل رئاسة الإقليم في المراسم، ونقل تهاني رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى القنصل الإيراني في أربيل، فرامرز أسدي، وطاقم القنصلية، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم".

من جانبه، أعرب القنصل الإيراني عن شكره وامتنانه لمشاركة ممثلي رئاسة إقليم كوردستان في هذه المناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الجانبين.