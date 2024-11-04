رئاسة إقليم كوردستان تشارك في مراسم الاحتفال باليوم الوطني الأمريكي في أربيل

شفق نيوز/ شاركت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، في المراسم التي أقامتها القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، بمناسبة اليوم الوطني الأمريكي بحضور سفيرة واشنطن لدى العراق إلينا رومانوسكي، والقنصل العام في أربيل ستيف بيتنر.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً من رئاسة الإقليم ضم رئيس مكتب رئيس الاقليم نوري عثمان، وعدد من المسؤولين والمستشارين في الرئاسة، شارك مساء اليوم، في مراسم اليوم الوطني الامريكي الذي نظمته القنصلية العامة الامريكية في أربيل".

وأوضح البيان، أن "المراسم التي جرت بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والإدارية والدبلوماسيين وممثلي البلدان، وقدم رئيس المكتب التهاني بالمناسبة لرومانوسكي وبيتنر، وطاقم القنصلية الامريكية في إقليم كوردستان، متمنيا لها النجاح في اعمالها ومهامها".

وأشار البيان، إلى أن السفيرة الامريكية والقنصل العام، وفضلاً عن تقديم الشكر والقدير والترحيب بمشاركة وفد رئاسة الاقليم في المراسم، أكدوا أهمية استمرار العلاقات والصداقة بين إقليم كوردستان وأمريكا".