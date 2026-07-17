رئاسة إقليم كوردستان تدين هجمات أربيل والسليمانية: "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية

شفق نيوز - أربيل

نددت رئاسة إقليم كوردستان، "بشدة" بالهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت محافظتي السليمانية وأربيل، صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الرئاسة في بيان رسمي، أن استهداف أراضي الإقليم واستئناف أعمال العنف يمثلان "تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً" للسيادة العراقية.

وحذر البيان من أن تكرار مثل هذه الهجمات من شأنه أن يهدد استقرار البلاد بأكملها، ويعرقل مسار الجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الشامل في المنطقة.