رئاسة إقليم كوردستان تدين اغتيال إسماعيل هنية: تهديد لأمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أدانت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، معتبرة ذلك تهديداً لأمن واستقرار المنطقة الإقليمية.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان ضيفاً على طهران، وننظر بقلق عميق إلى هذا التطور الخطير".

وأضافت أن "زيادة تعقيد الأوضاع، تهدد أمان واستقرار المنطقة ككل، وتستتبع تداعيات وتطورات أسوأ".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت بعض تفاصيل العملية التي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

وأفاد إعلام إيراني، اليوم الأربعاء، بأن "اغتيال إسماعيل هنية وقع في حوالي الثانية صباحا بتوقيت إيران، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران".

وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن مقر هنية استهدف بقذيفة أطلقت من الجو.

وأضافت: "يتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه العملية الإرهابية، مثل الموقع الذي أطلقت منه القذيفة".