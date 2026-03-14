رئاسة إقليم كوردستان تدعو بغداد لكشف منفذي هجوم القنصلية الإماراتية في أربيل

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، يوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل.

وقالت الرئاسة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تدين بشدة هذا الهجوم والذي أسفر عن إصابة اثنين من الحراس وإلحاق أضرار مادية بمبنى القنصلية.

وأعربت، رئاسة الاقليم، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

كما دعت إلى الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، محذرة من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات قد يعرض أمن ومصالح البلاد لمزيد من المخاطر.