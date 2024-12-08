رئاسة إقليم كوردستان تدعو الأطراف السورية لضمان العدالة والمساواة للكورد وجميع المكونات

شفق نيوز/ أكدت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام كبير ما يجري في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار والحل السلمي لضمان العدالة والمساواة لجميع المكونات السورية بما فيهم الكورد.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نحن في إقليم كوردستان نتابع التطورات في سوريا باهتمام كبير. وندعو جميع الأطراف إلى اعتماد لغة الحوار والحل السلمي الذي يضمن العدالة والمساواة لجميع المكونات في سوريا، بما في ذلك الكورد، ومشاركتهم المضمونة في تشكيل مستقبل البلاد".

وأضافت "إقليم كوردستان يؤكد التزامه بالحفاظ على علاقة متوازنة ضمن العراق والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار في سوريا. ونرفض أي صراع يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، ونؤكد على حماية الأمن والاستقرار ومصالح كافة الدول المكونات في المنطقة".

وأكدت رئاسة الإقليم "مع أن التطورات متسارعة، فإننا نؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لضمان مستقبل مستقر لسوريا. وندعو المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى القيام بدورها في الحل السلمي، ونجدد دعمنا لتطلعات الشعب السوري في السلام والحرية".

وأعلنت المعارضة السورية صباح اليوم الأحد سيطرتها على العاصمة السورية دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وبثت عبر التلفزيون الرسمي البيان رقم واحد.