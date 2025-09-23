رئاسة إقليم كوردستان تجدد موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية

شفق نيوز- أربيل

جددت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامته دولته وفق القوانين الدولية.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يتابع إقليم كوردستان باهتمام بالغ المباحثات الجارية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المحافل الدولية بشأن فلسطين. وإننا في إقليم كوردستان نؤكد مساندتنا التامة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته في إطار الشرعية والقوانين الدولية".

وأضافت "نحن كشعب قدم التضحيات الجسام في سبيل الحرية وحقوقنا المشروعة، ننظر بتقدير لكفاح وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية، وتوجد منذ سنوات عدة ممثليات لفلسطين في إقليم كوردستان".

وأكدت الرئاسة على موقف إقليم كوردستان الثابت وأن "الحرب والقتال لن يحلا أي مشكلة، ولكي ينعم الجميع بالأمان والاستقرار لا بد من توقف الحرب والعمليات المسلحة، وأن يتحقق التعايش ويستتب السلام، وتعيش شعوب المنطقة بكرامة وتنال جميعاً حقوقها وتثبتها وينعم الجميع بالأمان والعدالة وفقاً للقيم الإنسانية المشروعة والقوانين الدولية".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بكلمة للأمين العام أنطونيو غوتيريتش.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاباً، ومن بين الذين سيتحدثون اليوم في الأمم المتحدة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يبدأ الرؤساء إلقاء كلماتهم الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش - الرابعة عصراً بتوقيت بغداد).

ويشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين، فضلاً عن أعداد كبيرة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من شتى البلدان.

وقد اعترفت فرنسا وعدّة دول أخرى أمس الاثنين بـ"دولة فلسطين" من على منبر الأمم المتحدة، في مسعى إلى زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة في سياق مبادرة تاريخية.