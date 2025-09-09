رئاسة إقليم كوردستان تبحث مع شركات أمريكية كبرى الفرص الاستثمارية

شفق نيوز- أربيل

جددت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للشراكات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، فيما بحثت مع وفد أمريكي الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، استقبل اليوم، وفداً مشتركاً من غرفة التجارة الأمريكية وعدداً من الشركات الكبرى الأمريكية، برئاسة التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط في الغرفة، ستيف لوتز المدير، وذلك بحضور رئيس مكتب رئيس الإقليم نوري عثمان، وعدداً من المسؤولين والمستشارين في رئاسة الإقليم.

وقالت الرئاسة إن اللقاء حضره أيضاً ممثل حكومة الإقليم في واشنطن، ونائب القنصل العام الأمريكي في أربيل، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في إقليم كوردستان، حيث جرى بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، والفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاعات الطاقة والخدمات المصرفية والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.

وأكدت رئاسة الإقليم دعم كوردستان الكامل للشراكات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، مشيدة بجهود غرفة التجارة الأمريكية في تعزيز العلاقات الثنائية.

فيما عبّر الوفد الأمريكي عن سعادته بزيارة الإقليم، مشيداً بمستوى التعاون والدعم الذي يلقاه من كوردستان، معتبرين أن للإقليم دوراً مهماً في إنجاح أنشطتهم واستثماراتهم.