رئاسة إقليم كوردستان: اقتحام قنصلية الكويت في البصرة "استهداف لسيادة العراق"

شفق نيوز - أربيل

أدانت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، "بشدة الاعتداء" على القنصلية العامة لدولة الكويت في محافظة البصرة، مؤكدة أن المساس بأمن البعثات الدبلوماسية استهدافٌ مباشر لسيادة العراق.

وعبرت الرئاسة في بيان، عن تضامنها "الكامل" مع الكويت، مشددة على ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة.

يأتي هذا الموقف بعد أن أقدم عشرات من المتظاهرين الغاضبين من اهالي البصرة اقصى جنوبي العراق على اقتحام القنصلية الكويتية بالمحافظة احتجاجاً على استهداف منزل في خور الزبير ضمن قضاء سفوان كان يتحصن فيه خمسة عناصر ينتمون لجهة مسلحة مما أسفر عن مقتلهم جميعاً.