رئاسة برلمان كوردستان ورؤساء الكتل النيابية يناقشون تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية

شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، عن مناقشة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء. جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل المنضوية فيه.

وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع ناقش بالتفصيل الإجراءات القانونية لتسريع الخطوات والاستعداد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، مبينا ان "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية اكدوا ان الجميع ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية".

وأضاف البيان ان "المجتمعين تطرقوا في محور آخر في الاجتماع الى خلق ارضية قانونية وفنية مناسبة لعملية الانتخابات، لافتا الى ان "رئيسة البرلمان وجهت شكرها وتقديرها إلى رؤساء الكتل لاستعدادهم وتوقهم للوصول إلى اتفاق تجمع عليه كل الكتل البرلمانية".

وأشار البيان إلى انه "تقرر في ختام الاجتماع أن تقوم رئاسة البرلمان بصياغة خارطة طريق للعمل في ضوء الآراء والملاحظات التي أبداها رؤساء الكتل وتنفيذ واجب البرلمان بشأن الانتخابات وان تقوم بطرحه خلال اجتماع الكتل البرلمانية".