رئاسة برلمان كوردستان تحث الكتل السياسية على "تفاهم مشترك" لتسريع إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ طالبت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، جميع الاطراف والكتل السياسية بالإسراع في التوصل لتفاهم مشترك من أجل تسريع عملية الاستعداد لإجراء الانتخابات هذا العام.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "تنفيذ قانون تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان يعد تهيئة الأرضية السياسية والقانونية لإجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان في موعدها المقرر".

وأضاف، انه "من اجل ذلك وفضلا عن اتمام مسارات الحوارات بين الكتل والاطراف السياسية، يرحب البرلمان بالتقدم في الاجراءات وكيفية إعداد مشروع مشترك لتعديل قانون انتخابات البرلمان".

وتابع البيان، "فيما يخص الاستعدادات القانونية تم توجيه جميع المقترحات القانونية التي سبق وان قدمتها الكتل السياسية الى اللجنة القانونية البرلمانية، من أجل البدء بالخطوات الفعلية القانونية وخلق التوافق الوطني بين الكتل السياسية في برلمان الاقليم".

واكد البيان ان "البرلمان سيعقد يوم الأربعاء الموافق 15 آذار الجاري اجتماعا اعتياديا لتشكيل لجنة خاصة بتفعيل مفوضية الانتخابات، مطالبا جميع الأطراف والكتل الإسراع في التوصل لتفاهم مشترك من أجل تسريع عملية الاستعداد لإجراء الانتخابات هذا العام".

واليوم الإثنين، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إكمال استعدادات إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن كحكومة اقليم كوردستان جهزنا كل شيء من ناحية الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية".

وأعلنت سبعة أحزاب كوردستانية، أول أمس السبت، الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان كوردستان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم.