رئاسة الإقليم والمفوضية: لا يوجد أي عائق أمام إجراء الانتخابات في كوردستان

شفق نيوز/ أكدت كل من رئاسة اقليم كوردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، عدم وجود أي عائق يواجه الانتخابات البرلمانية في الاقليم المزمع اجراؤها في يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لدلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان، وعمر أحمد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقب لقاء جمعهما في اربيل.

وقال شهاب خلال المؤتمر، "نريد للعملية الانتخابية أن تكون نزيهة وناجحة، ولا توجد أي عوائق أمام اجرائها".

وأضاف أن رئاسة اقليم كوردستان تنظر باهمية الى اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وعن لقائه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات قال شهاب، إنه "كانت غايتنا من هذا اللقاء هو تجديد دعم رئاسة اقليم كوردستان والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات".

وأوضح أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، و الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالانتخابات من مختلف الجوانب"، مردفا بالقول "نحن سعداء ولدينا امل كبير بنجاح هذه العملية".

وأكد المتحدث أن رئاسة اقليم كوردستان "تحاول تقريب وجهات النظر بين الجهات السياسية، ومن الطبيعي وجود الحملات الانتخابية ونرى بأن المنافسة بين الأحزاب السياسية أصبحت تظهر عليها نوع من التقدم".

وطالب شهاب الأحزاب السياسية عند بدء حملة الدعاية الانتخابية حماية منظر اقليم كوردستان الجميل، وفي هذا الاطار من حق جميع الاحزاب والمرشحين الدعاية لأنفسهم وفق تعليمات المفوضية".

من جهته أعلن رئيس المفوضية الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في اقليم كوردستان.

وأكد أحمد خلال المؤتمر ذاته، عدم وجود أي عوائق تحول دون إجراء الانتخابات في الاقليم بموعدها المحدد، مشيرا الى ان المراقبين الدوليين سيشرفون على عملية سير الاقتراع في المراكز الانتخابات بمحافظات كوردستان.

أردف بالقول، إن حكومة الإقليم ستحفظ أمن الانتخابات، مؤكدا أن عملية الاقتراع ستجري من دون مشاكل في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.