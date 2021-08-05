رئاسة الإقليم تؤكد أهمية تسريع الخطى لإعادة تشكيل البيشمركة

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى خلال اجتماعه مع قادة القوة 70 لقوات البيشمركة والقوات الساندة وبحضور التحالف الدولي، يوم الخميس، على تسريع خطوات تأسيس قوة بيشمركة وطنية موحدة بعيدة عن النفوذ الحزبي من اجل دعم الامان والامن والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان نائب رئيس الاقليم شيخ جعفر شيخ مصطفى عقد اجتماعا مع قائد الوة 70 ومسؤولي الالوية ومحاور 1 و2 و3 و4 ومسؤول القوة الساندة 2، بحضور قوات التحالف الدولي والمستشارين، مبينا انه تم خلال الاجتماع خطوات عملية الاصلاح واعادة تنظيم قوات بيشمركة كوردستان.

وثمن الشيخ مصطفى خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اطار القوانين العسكرية، معربا عن شكره لقوات التحالف للدور البارز والتأثيرات ومساعيها المستمرة من اجل مأسسة وتطوير هذه العملية، وعد التعاون وتدريب وتأهيل قوات البيشمركة بشكل اكاديمي مهما وضروريا.

واشار البيان الى ان نائب رئيس الاقليم عبر عن امله ان تكون الخطوات لتأسيس قوة متحدة وطنية بعيدة عن النفوذ الحزبي اسرع من اجل الامان والامن والاستقرار الاكثر للمنطقة، مؤكدا ان ارهابيي داعش مستمرون في التحركات واعادة تنظيم انفسهم واصبحوا اساسا للخطر وتهديد الامان في المنطقة.