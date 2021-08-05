سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رئاسة الإقليم تؤكد أهمية تسريع الخطى لإعادة تشكيل البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T15:17:35+0000
رئاسة الإقليم تؤكد أهمية تسريع الخطى لإعادة تشكيل البيشمركة

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى خلال اجتماعه مع قادة القوة 70 لقوات البيشمركة والقوات الساندة وبحضور التحالف الدولي، يوم الخميس، على تسريع خطوات تأسيس قوة بيشمركة وطنية موحدة بعيدة عن النفوذ الحزبي من اجل دعم الامان والامن والاستقرار في المنطقة. 

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان نائب رئيس الاقليم شيخ جعفر شيخ مصطفى عقد اجتماعا مع قائد الوة 70 ومسؤولي الالوية ومحاور 1 و2 و3 و4 ومسؤول القوة الساندة 2، بحضور قوات التحالف الدولي والمستشارين، مبينا انه تم خلال الاجتماع خطوات عملية الاصلاح واعادة تنظيم قوات بيشمركة كوردستان.

وثمن الشيخ مصطفى خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اطار القوانين العسكرية، معربا عن شكره لقوات التحالف للدور البارز والتأثيرات ومساعيها المستمرة من اجل مأسسة وتطوير هذه العملية، وعد التعاون وتدريب وتأهيل قوات البيشمركة بشكل اكاديمي مهما وضروريا. 

واشار البيان الى ان نائب رئيس الاقليم عبر عن امله ان تكون الخطوات لتأسيس قوة متحدة وطنية بعيدة عن النفوذ الحزبي اسرع من اجل الامان والامن والاستقرار الاكثر للمنطقة، مؤكدا ان ارهابيي داعش مستمرون في التحركات واعادة تنظيم انفسهم واصبحوا اساسا للخطر وتهديد الامان في المنطقة.

related

وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

Date: 2020-12-03 14:15:42
وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

Date: 2021-06-05 08:09:19
في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

Date: 2019-10-03 17:14:33
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-13 07:47:59
البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

كوردستان ترد على تقرير أممي بشأن داعش: ملتزمون بالمواثيق وجاهزون لأي تحقيق

Date: 2020-02-15 14:22:05
كوردستان ترد على تقرير أممي بشأن داعش: ملتزمون بالمواثيق وجاهزون لأي تحقيق

البيشمركة "سعيدة" بـ"اتفاق سنجار": سيخرج القوات غير الشرعية من القضاء

Date: 2020-10-10 10:10:56
البيشمركة "سعيدة" بـ"اتفاق سنجار": سيخرج القوات غير الشرعية من القضاء

البيشمركة تحذر من ضربة داعشية لكركوك وبغداد ترسل قائدا عسكريا كبيرا

Date: 2019-12-01 19:03:01
البيشمركة تحذر من ضربة داعشية لكركوك وبغداد ترسل قائدا عسكريا كبيرا

البيشمركة تدعو لإنهاء الفراغ الأمني في مناطق النزاع بتشكيل قوة مشتركة

Date: 2021-05-01 07:25:38
البيشمركة تدعو لإنهاء الفراغ الأمني في مناطق النزاع بتشكيل قوة مشتركة