رئاسة الإقليم تفصح عن فحوى إجتماع نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الإيراني

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران.

وفي الإجتماع الذي حضرته رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، والوفد المرافق لرئيس الإقليم تمت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع إيران، والوضع في العراق وإقليم كوردستان وإيران، والأمن والإستقرار ومجالات التعاون الثنائية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين أشارا إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وإيران، وأكدا على تعزيز مجالات العلاقة بين اقليم كوردستان والعراق مع إيران خاصة في مجال التبادل التجاري، وحفظ الأمن والإستقرار في الحدود والمنطقة بأسرها.

وكانت آخر المستجدات والتطورات في المنطقة إضافة إلى محاور أخرى محل اهتمام الجانبين خلال الاجتماع، وفقا للبيان.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الخميس، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد للمشاركة في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.

ويتألف الوفد المرافق من الرئيس بارزاني، و كلاً من رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.