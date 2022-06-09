رئاسة الإقليم تعلن نتائج اجتماع الاحزاب الكوردستانية بحضور بلاسخارت

شفق نيوز/ برعاية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنينين بلاسخارت، وفريق خبراء الانتخابات التابع للأمم المتحدة، عقدت الأطراف السياسية في الإقليم اجتماعا اليوم الخميس لبحث عدد من المسائل المتعلقة بالانتخابات والأوضاع في الاقليم والعراق.

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع ورد لوكالة شفق نيوز، ان خصص لموضوع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة في اقليم كوردستان والسعي للتقريب بين وجهات نظر الأطراف السياسية بشأن قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء وعدد من المسائل المتعلقة بالانتخابات.

وأضاف أن الاجتماع أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي تم شنه بطائرة مسيرة مفخخة ليلة الأربعاء على اربيل عاصمة اقليم كوردستان والخسائر والأضرار البشرية والمادية التي اسفرت عنه، عادا اياه تهديداً جدياً على امن واستقرار العراق.

واشار البيان الى انه تم بهذا الصدد، الطلب الى الحكومة الاتحادية التي يتوجب عليها القضاء على هذه الاعتداءات وبالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية في الاقليم، ان تسعى بشكل جدي لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأضاف ان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني عبر عن شكره لمساعي ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق وحرصها على الاوضاع في اقليم كوردستان ومسألة الانتخابات، وكذلك شكره لحضور الأطراف السياسية واستجابتها للدعوة التي وجهتها رئاسة الاقليم.

ونوه البيان الى انه بعد التحاور وتبادل الآراء كان جميع الحاضرين متفقين في الرأي على ضرورة إجراء انتخابات ناجحة بشكل يصب في مصلحة إقليم كوردستان والمضي في العملية الديمقراطية لتكون فوق جميع المصالح الاخرى، مشيرا الى ان رئاسة الاقليم ستواصل مساعيها لحل المشكلات الباقية التي تواجه قانون الانتخابات.

وبين انه من اجل ذلك قرر الاجتماع تشكيل سكرتارية في رئاسة الإقليم بالتنسيق مع فريق يونامي لمتابعة واستمرار المساعي مع الاطراف السياسية لاعداد تقرير بهذا الخصوص قبل الاول من تموز المقبل.

ولفت البيان الى ان جميع الأطراف ثمن مساعي رئيس الاقليم بهدف التقريب بين الاطراف السياسية، مؤكدين على دعمهم لخطوات الرئاسة وكذلك الشكر لمساعي ممثلة الامين العام للامم المتحدة بهذا الصدد.