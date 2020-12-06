رئاسة الإقليم ترعى اجتماعاً لأحزاب كوردستان الرئيسية الثلاثة

شفق نيوز/ اتفقت الاحزاب الثلاثة الرئيسية في اقليم كردستان، يوم الاحد، على عقد اجتماع في اربيل الثلاثاء القادم، لمناقشة موازنة العراق العامة للعام 2021.

وقال حزبا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان مشترك صدر اليوم، عنهما وورد إلى وكالة شفق إن "الحزبين بالإضافة الى حركة التغيير عقدوا، اليوم، اجتماعا مشتركا في السليمانية"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الاحزاب الثلاثة الرئيسية في مبنى رئاسة اقليم كوردستان بمحافظة اربيل يوم الثلاثاء القادم حول موازنة 2021".

وأبدى البيان "تأييداً لخطوات حكومة كردستان في حل المشاكل بين اربيل وبغداد بشأن قانون تمويل العجز المالي والموازنة".

وأوضح البيان أن "الاجتماع شهد بحث الاوضاع الإدارية والمالية والسياسية في الاقليم مع جميع القوى الكردستانية الاخرى لإيجاد رؤية موحدة".

بدورها أفادت مصادر كوردستانية لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيعقد للاتفاق حول رؤية موحدة تقدم الى بغداد حول الموازنة والاوضاع الاخيرة التي يعاني منها الاقليم جراء تداعيات الوضع الاقتصادي ".

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان أكد، يوم أمس السبت، اثناء لقائه بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، أن حكومته تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021.