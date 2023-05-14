رئاسة الإقليم ترحب بعودة طالباني الى حكومة كوردستان والأخيرة تقر "المالية العامة"

شفق نيوز/ رحب رئاسة اقليم كوردستان، يوم الأحد، بمشاركة الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في اجتماع وزراء حكومة الإقليم.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد، اجتماعا اعتياديا بإشراف رئيسه مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وجاء في بيان للحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، انه في بداية الاجتماع، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

واشار البيان الى ان رئيس الحكومة جدد خلال الاجتماع باسم مجلس الوزراء، دعم حكومة إقليم كوردستان لمبادرة ورسالة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للمصالحة الوطنية، مؤكدا تضامن ووحدة الأحزاب الكوردستانية للدفاع عن المصالح الوطنية.

واوضح ان القسم الأول من الاجتماع خصص لعرض آخر تطورات استئناف صادرات إقليم كوردستان النفطية في إطار الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في عام 2023 والتي قدمها رئيس الوزراء.

واضاف ان بارزاني اكد أن حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها في إطار الاتفاق وتنتظر الآن توصل الحكومة الاتحادية والحكومة التركية إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط إلى إقليم كوردستان.

وشدد في الوقت نفسه، على الحكومة الاتحادية إرسال الموازنة اللازمة لرواتب حكومة إقليم كوردستان إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتوفير الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم في إطار الموازنة الاتحادية.

واضاف البيان انه في محور اخر بشأن المشكلات الامنية، قرر مجلس الوزراء اجراء تحقيقات مشتركة عن طريق لجنة خاصة من الالاجهزة المعنية بشأن الملفات الامنية بصورة عامة بعيدا عن التدخلات السياسية، وان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لاحقا.

وبين ان الفقرة والثالثة والاخيرة من الاجتماع كانت طرح تقرير من قبل وزارة الداخلية بشأن الرد على التقييم الوطني الذي نفذ من قبل الحكومة الاتحادية حول مخاطر (غسيل الاموال وتمويل الارهاب في العراق) والذي تم تقديمه من قبل وزير الداخلية ريبر احمد.

ولفت الى ان المجلس وفضلا عن تقديره لوزارة الداخلية والجهات المعنية للمساعي والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ولحين صياغة الاطار القانوني الجديد في الاقليم بهذا الصدد، كلف المجلس الوزارات والمؤسسات المختصة بالاستمرار في التنسيق والعمل المشترك مع المؤسسات والاجهزة الموازية في الحكومة الاتحادية والاجهزة والمؤسسات الدولية لهذا الموضوع الذي يعد مشكلة عالمية.

وشدد على التزام اقليم كوردستان بالاجراءات الخاصة بمواجهة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

بدورها أصدرت رئاسة اقليم كوردستان بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، أعربت فيه عن سعادتها باجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم بمشاركة الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني ونتمنى ان تصبح هذه بداية و خطوة لحل بقية المشاكل الداخلية في اقليم كوردستان.

وأكدت رئاسة الاقليم "إقليم كوردستان اليوم بحاجة الى وحدة الصف والتوافق اكثر من اي وقت اخر ورئاسة إقليم كوردستان ستستمر كما كانت دائما في جهودها لحل جميع المشاكل بالحوار والتفاهم، وتدعم اي محاولة لتعزيز كيان اقليم كوردستان".