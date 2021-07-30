رئاسة الإقليم تدين بشدة مقتل عائلة كوردية وحرق منزلهم في تركيا

شفق نيوز/ أدانت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بشدة حادثة مقتل عائلة كوردية في تركيا.

وذكرت الرئاسة في بيان، "قلوبنا وصلواتنا مع أسر الضحايا وأحبائهم، يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة الحمقاء إلى العدالة".

ولقي 7 أفراد من عائلة واحدة حتفهم مصرعهم في هجوم مسلح يوم الجمعة، على منزلهم بمقاطعة ميرام التابعة لولاية قونيا في تركيا بعد أن أشعل المهاجمون النار في المنزل وفروا من المكان.

ولم تفصح بعد السلطات التركية عن تفاصيل الحادث.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري شنت مجموعة مكونة من 60 شخصاً هجوماً على عائلة كوردية بولاية قونيا، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من العائلة بينهم 4 نساء.