رئاسة العراق تدعو الأطراف السياسية في اقليم كوردستان لتشكيل حكومة جديدة

شفق نيوز/ دعت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الأربعاء، الأطراف السياسية في اقليم كوردستان الى الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم الجديد بعد اجراء الانتخابات التشريعية.

وحثت الرئاسة في بيان اليوم، "جميع الأطراف السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار الوطني البنّاء، بهدف تشكيل حكومة الإقليم على أسس تضع خدمة الشعب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تعزيز عملية البناء والإعمار، و دعم الانتعاش الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة".

وقالت الرئاسة إن "الانتخابات بالإضافة إلى كونها استحقاقا دستوريا أساسيا، فإنها ركيزة أساسية في نظامنا الديمقراطي النيابي الاتحادي الموحد، وهي أيضا مصدر فخر لجميع العراقيين".

ودعا بيان الرئاسة إلى "احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب الحرة"، مؤكدة "دعمها لاستكمال المسار الدستوري والديمقراطي في إقليم كوردستان، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويحقق تطلعات شعبنا في التنمية والازدهار والتقدم".