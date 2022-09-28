رئاسة الاقليم ومقر بارزاني يدينان بشدة القصف الايراني لكوردستان: جريمة وخرق للجيرة والسيادة

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق حدودية في اربيل، مطالبة الحكومة الاتحادية بحماية السيادة والاراضي العراقية، فيما شجب مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بشدة، القصف واعتبره جريمة ليس لها اي عذر.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين ونشجب وبشدة القصف الذي استهدف عدة أهداف من اقليم كوردستان والذي نفذته قوات جمهورية ايران الإسلامية وتسبب بسقوط العديد من الضحايا من المدنيين ونرفضها تماما ونرفض تكرارها".

واضافت "نؤكد بأن موقف إقليم كوردستان واضح فهو لا يسمح بوجود اي تهديد أمني لدول الجوار ينطلق من حدود الاقليم، مع التأكيد على عدم السماح باستغلال اقليم كوردستان كساحة لفض الخلافات وتصفية الحسابات".

وتابعت الرئاسة "في وقت نجدد فيه التأكيد على ان المشاكل لن تحل بمنطق السلاح والقوة، نشدد على ان الحل الوحيد والذي يكمن في مصلحة الجميع هو الحوار والحلول السلمية".

ودعت رئاسة الاقليم الحكومة الاتحادية إلى ان "تؤدي واجبها الحقيقي في حماية الارض وامن وسيادة البلد".

بدوره قال مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القصف الصاروخي والمدفعي الايراني تكرر عدة مرات مستهدفا اقليم كوردستان، ونحن ندين بشدة لكونه اسفر عن مقتل وجرح العديد من المواطنين المدنيين والنساء والاطفال الأبرياء وهو يعد بحد ذاته جريمة".

وأضاف البيان ان "هذه الهجمات والقصف الصاروخي يعد ايضا خرقا لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة وليس له اي عذر كونه ضد مصالح استقرار إقليم كوردستان".

واوضح البيان ان "القصف الصاروخي والهجمات لا تحل المشكلات ويتوجب عدم اللجوء اليه مرة اخرى كونه فضلا عن انه جريمة لا ينتج عنه الا انعدام الاستقرار والاجرام".

وطالب بـ"إيقاف تلك الهجمات وعمليات القصف والا يجعلوا كوردستان ساحة لتصفية الحسابات وحسم المشكلات والخلافات الداخلية لدول الجوار".

وصباح اليوم قصف الجيش الإيراني مقار حزب حرية كوردستان الإيراني المعارض، في قضاء كويه بأربيل عاصمة إقليم كوردستان,

وقال رئيس حزب حرية كوردستان حسين يزداپنا، لوكالة شفق نيوز ان "القصف الايراني على مقراتنا في قضاء كويه كان بعدد كبير من الصواريخ".

واشار يزدانپنا الى ان " الحزب تكبد خسائر بشرية كبيرة ".

بدوره قال شيروان جلال مدير مستشفى "الشهيد الدكتور خالد" في قضاء كويسنجق، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى استقبل لغاية الآن حالتي وفاة بينهما امرأة وسبعة جرحى بينهم فتى في مقتبل العمر جراء القصف.