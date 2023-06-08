رئاسة الاقليم: مفوضية الانتخابات العراقية مستعدة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان وفدا من رئاسة الاقليم زارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بهدف التباحث حول إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لافتة الى ان المفوضية العراقية أعربت عن استعدادها لإدارة هذه العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة انباء شفق نيوز، ان وفد الرئاسة في بغداد زار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتباحث معها بشأن خطوات إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان اقليم كوردستان، مضيفا ان الوفد طالب المفوضية الإشراف على الانتخابات من اجل إجرائها في موعدها المقرر.

وأضاف شهاب ان المفوضية العراقية اكدت ان هذه الخطوة وانفتاح رئاسة الاقليم وبدء مساعيها شيء ايجابي جدا، مشيرا الى ان المفوضية اعربت عن استعدادها ان تبدأ بالاستعدادات لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان بالتنسيق مع الاطراف المعنية ورئاسة الاقليم.

وأشار شهاب الى أن المفوضية لم تحدد أي موعد لاجراء انتخابات برلمان كوردستان لانها كما اكدت ذلك ان اولويتها الان هي اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية ومن بعدها سيحددون موعدا لانتخابات برلمان كوردستان

وتابع ان الاقليم كانت تحبذ ان تقوم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم بإجراء الانتخابات ولكن قيام المفوضية العراقية باجرائها امر عادي وليس بشيء جديد، لافتا الى ان المفوضية العراقية هي من أشرفت على انتخابات الدورات الثانية والثالثة والرابعة لبرلمان كوردستان.

وشدد شهاب على ان رئاسة الاقليم حرصت على أن تجرى الانتخابات باشراف الاقليم بنفسه ولكن الاولوية الان هي اجراء الانتخابات ولا يتم تأخيرها وكذلك من اجل ان تخرج كوردستان من الفراغ القانوني لان برلمان الإقليم لا يستطيع أن تؤدي مهامها، وستسعى رئاسة الاقليم الى اجراء الانتخابات في أسرع موعد ليعود الاقليم الى وضعه الطبيعي.