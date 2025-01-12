رئاسة الاقليم تكشف جدول أعمال زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد

شفق نيوز/ كشفت رئاسة اقليم كوردستان يوم الاحد جدول أعمال زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بارزاني سيلتقي يوم غد الاثنين بالرئاسات الأربعة في العراق وذلك بعد مشاركته في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة اليوم".

وأضافت أن "بارزاني سيبحث ملف العلاقات بين أربيل وبغداد خلال هذه اللقاءات".

وكان ائتلاف إدارة الدولة، قد عقد في القصر الحكومي، في وقت سابق من اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وبحضور رئيس إقليم كوردستان العراق نيجرفان بارزاني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين وملف رواتب موظفي إقليم كوردستان.