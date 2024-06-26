نيجيرفان بارزاني يحدد الـ 20 من شهر تشرين الأول موعدا لانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، المرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024.

وجاء في نص المرسوم، أنه استناداً الى احكام الفقرة ثانياً من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُحدد اليوم الـ20 من شهر تشرين الأول لسنة 2024 موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كوردستان العراق لدورته السادسة.

ثانياً: على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم.

ثالثا: يٌنفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وقال شهاب إن هذا المرسوم الخامس الذي يصدره الرئيس نيجيرفان بارزاني لتحديد موعد انتخابات كوردستان بدورته السادسة.