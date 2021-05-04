رئاسة الاتحاد الوطني تجدد دعمها الكامل لرئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،يوم الثلاثاء، مع الرئيسين المشتركين وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس، وإلى جانب تأكيده على ضرورة وأهمية العمل المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية والمكونات في إقليم كوردستان من أجل ضمان وحماية الحقوق والمصالح العليا لإقليم كوردستان وحاضره ومراحله المستقبلية، شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على المسؤولية والدور والمكانة البارزة للاتحاد الوطني الكوردستاني وتأثيره في وحدة الصف والتلاحم والعملية السياسية والحوكمة في إقليم كوردستان وعلى صعيد العراق.
من جهتهما، وإلى جانب المباركة، جدد الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني الإعراب عن كل الدعم من جانب الاتحاد الوطني لمساعي وخطوات الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق وحدة الكلمة والموقف والصف بين القوى والأطراف السياسية والمكونات الكوردستانية، وأبديا الاستعداد لكل أنواع المساعدة في إنجاح هذه المساعي، واتفقا مع ضرورة وجود آلية وإطار مشترك للعمل المشترك والتعاون والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية كافة.
وشكل المضي باتجاه إعداد دستور إقليم كوردستان، أوضاع إقليم كوردستان بصورة عامة، علاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، الانتخابات العراقية القادمة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محاور أخرى للاجتماع، وفقا للبيان.