رئاسة الاتحاد الوطني تجدد دعمها الكامل لرئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،يوم الثلاثاء، مع الرئيسين المشتركين وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس، وإلى جانب تأكيده على ضرورة وأهمية العمل المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية والمكونات في إقليم كوردستان من أجل ضمان وحماية الحقوق والمصالح العليا لإقليم كوردستان وحاضره ومراحله المستقبلية، شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على المسؤولية والدور والمكانة البارزة للاتحاد الوطني الكوردستاني وتأثيره في وحدة الصف والتلاحم والعملية السياسية والحوكمة في إقليم كوردستان وعلى صعيد العراق.

من جهتهما، وإلى جانب المباركة، جدد الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني الإعراب عن كل الدعم من جانب الاتحاد الوطني لمساعي وخطوات الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق وحدة الكلمة والموقف والصف بين القوى والأطراف السياسية والمكونات الكوردستانية، وأبديا الاستعداد لكل أنواع المساعدة في إنجاح هذه المساعي، واتفقا مع ضرورة وجود آلية وإطار مشترك للعمل المشترك والتعاون والتنسيق بين القوى والأطراف السياسية كافة.

وشكل المضي باتجاه إعداد دستور إقليم كوردستان، أوضاع إقليم كوردستان بصورة عامة، علاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، الانتخابات العراقية القادمة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محاور أخرى للاجتماع، وفقا للبيان.