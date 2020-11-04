رئاسة اقليم كوردستان: هجوم جمانكي تطور خطير لامسوغ له

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان "بشدة" الهجوم الذي قام به حزب العمال الكوردستاني في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، فيما عده تطورا خطيرا لا مسوغ له، طالب بأن يتم حل جميع المشكلات بالتعقل وضبط النفس.

حزب العمال يتبنى رسمياً تفجيرين استهدفا قوات البيشمركة

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذا الهجوم لا يحتمل أي عذر وهو هجوم على حياة وأمن أهالي واراضي كوردستان.

واضاف انه في الوقت الذي ابتلي شعب كوردستان بالعديد من الأزمات والمشكلات، فإن هذه التحرشات والتوترات التي يقوم بها حزب العمال الكوردستاني يعرض اوضاع اقليم كوردستان والشعب لمعاناة أكبر وليس فيها اي منتصر.

وتابع البيان ان رئاسة الاقليم تجدد التأكيد بان من الضروري ان يحترم العمال الكوردستاني الكيان الدستوري لاقليم كوردستان والحكومة والمؤسسات الشرعية فيه ويبعد الحروب والمشكلات عن كوردستان.

وعبر التعازي والمواساة لاسرة وذوي البيشمركة الضحية "هيرش جوهر محمد"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وطالب البيان ان يتم حل جميع المشكلات بالتعقل وضبط النفس ولا تتدهور الأوضاع أكثر من ذلك.