رئاسة اقليم كوردستان "متفائلة" بزيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد وتحذر من "فتنة كورمور"

شفق نيوز/ عبّر المستشار في رئاسة اقليم كوردستان خيري بوزاني، يوم السبت، عن تفاؤله بزيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد، فيما اشار الى أن من استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية يريد "فتنة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.وقال بوزاني لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان معروف لدى الجميع بمرونته وحنكته السياسية وحبه للسلم والوئام ورأينا كيف كان يدخل على الخط و يعالج القضايا والإشكاليات العالقة بين بغداد واربيل".

وأضاف "أنا دائما متفائل بالاجتماعات التي يكون رئيس الاقليم مشاركا فيها لأنه شخصية سياسية مرنة ومقبولة ايضا لدى الأوساط العراقية وأنا متفائل بأنْ تكون لهذه الاجتماعات مخرجات ايجابية تصب لمصلحة شعب كوردستان و العراق بصورة عامة".

وحول الانتخابات، قال بوزاني "منذ البداية رئاسة الإقليم كانت مع إجراء الانتخابات في توقيتاتها القانونية ، ولكن الأمور وكما تعرفون تجري بما لا يتمناه الإنسان عادة ومع الاسف هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها عرقلة إجراء الانتخابات لكن رئاسة الاقليم هي دائما مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".

وحول استهداف حقل كورمور، عدّ المستشار في رئاسة الإقليم ذلك "جريمة"، وقال إن "الذي يريد الفتنة هو من يقوم بهذه الأمور".

واضاف "لا اعتقد ان هذه الهجمات ستتسبب بمشاكل في علاقة اربيل مع بغداد لان الهجمات تكررت في المرات السابقة مرات عديدة لكن العلاقة بقيت جيدة واعتقد انها ستسير نحو الاحسن".

وأمس الجمعة، استهدف قصف مجهول حقل غازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان. وتسبب الهجوم بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسبب هجوم على حقل غاز كورمور في توقف إنتاج الغاز لعدة ساعات وأثر على توليد الكهرباء.