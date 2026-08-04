رئاسة اقليم كوردستان: زيارة نيجيرفان بارزاني لدمشق ذات أهمية لمستقبل كورد سوريا

شفق نيوز- أربيل

أكد مستشار رئاسة إقليم كوردستان، خيري بوزاني، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى دمشق تحمل أهمية سياسية بالغة لمستقبل كورد سوريا.

وقال بوزاني، لوكالة شفق نيوز، إن هذه الأهمية "تتجاوز بعدها البروتوكولي، لأنها جاءت في مرحلة تعيد فيها سوريا ترتيب مؤسساتها وعلاقاتها الداخلية"، مبيناً أن "هذه الزيارة تؤكد أن إقليم كوردستان أصبح طرفاً لا يمكن تجاهله في أي نقاش يتعلق بمستقبل شمال شرق سوريا، وقد يسهم في تقريب وجهات النظر بين دمشق والقوى الكوردية وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن "الاستقبال كان على مستوى رفيع، سواء من حيث المراسم أو عقد اللقاء في قصر الشعب مع الرئيس أحمد الشرع، وهو ما يعكس تقدير دمشق للمكانة السياسية للرئيس نيجيرفان بارزاني ورغبتها في إضفاء طابع استراتيجي على العلاقة مع إقليم كوردستان، وليس التعامل معها بوصفها مجرد زيارة اعتيادية".

وأوضح بوزاني أن "الزيارة جاءت في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار المباحثات المتعلقة بمستقبل شمال شرق سوريا وملف دمج المؤسسات والقوى الكوردية ضمن الدولة السورية، إلى جانب التحولات الإقليمية المتسارعة، لذلك تبدو الزيارة محاولة لدعم الحوار قبل ترسيخ الترتيبات النهائية، والاستفادة من علاقات الرئيس نيجيرفان بارزاني المتوازنة مع مختلف الأطراف".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل صباح يوم أمس الاثنين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، قد قال لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وتهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.

من جانبه، وصف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى دمشق بأنها "تاريخية"، معرباً عن اعتقاده بأنها ستنعكس إيجاباً على استقرار سوريا ومعالجة القضية الكوردية.