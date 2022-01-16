رئاسة اقليم كوردستان تهنئ المالكي

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، نوري المالكي لتجديد انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية.

وقال رئيس الاقليم في بيان، "في هذه المناسبة، نجدد التأكيد على التعاون والتفاهم المشترك بين جميع قوى وأطراف ومكونات العراق، من أجل تجاوز الصعاب وحل المشاكل في سبيل حاضر ومستقبل أفضل للبلد".

من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، "بمناسبة نجاح المؤتمر الثامن عشر لحزب الدعوة الإسلامية والتجديد لكم أميناً عاماً للحزب، أقدم إليكم أحر التهاني والتبريكات متمنين لكم وللإخوة في حزب الدعوة مزيداً من التقدم والنجاح".