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رئاسة اقليم كوردستان تندد بقصف السفارة الامريكية: آثاره سلبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-20T21:34:03+0000
رئاسة اقليم كوردستان تندد بقصف السفارة الامريكية: آثاره سلبية

شفق نيوز/ نددت رئاسة إقليم كوردستان، بقصف استهداف محيط السفارة ومجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكرت السفارة في بيان، "ندين الهجمة الإرهابية التي استهدفت الليلة السفارة الأمريكية في بغداد. إن تكرار واستمرار هذا النوع من الهجمات على البعثات الدبلوماسية وممثليات الدول، يتعارض مع مصالح العراق وسيادة البلد، كما ينافي القوانين الدولية ويؤدي إلى آثار سيئة، ويعرض علاقات العراق مع الدول الأخرى إلى خطر حقيقي".

واضاف "من واجب الحكومة العراقية أن تحفظ أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للدول وتحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الهجمات والعثور على منفذيها وتقديمهم للمحاكم وإنزال العقاب بهم".

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