رئاسة اقليم كوردستان تندد بشدة بالهجوم الصاروخي الايراني الذي طال اربيل

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مناطق مدنية في مدينة اربيل مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، مطالبة الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق فوري لكشف الحقائق والقيام بواجبها في حماية الإقليم.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، "ندين بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية بصواريخ بعيدة المدى على مدينة أربيل، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. نعزي عوائل وذوي الشهداء ونتعاطف معهم راجين الشفاء العاجل للجرحى".

ووفقا للبيان، فإن "استمرار استهداف إقليم كوردستان والتسبب في استشهاد المواطنين جريمة لا مبرر لها وهي بالضد من القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار والقيم الإنسانية، كما أنها انتهاك صارخ لسيادة وأمن واستقرار العراق"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان لم يكن ولن يكون مصدر تهديد لأي طرف.

وتابعت الرئاسة في بيانها بالقول إن "مبرر الحرس الثوري الإيراني لا أساس له قطعاً ويجافي الحقيقة"، مطالبة الحكومة الاتحادية العراقية بالإسراع في فتح تحقيق لكشف الحقائق وأداء واجبها في الدفاع عن إقليم كوردستان ومنع هذه الهجمات.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.