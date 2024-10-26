رئاسة اقليم كوردستان تندد بالهجوم الاسرائيلي على ايران وتدعو لضبط النفس

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان العراق الهجوم الجوي الاسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم السبت إيران، داعية جميع الاطراف الى ضبط النفس، وبذل الجهود كافة للحد من اتساع وزيادة الصراعات والتوترات في المنطقة.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، إن اتساع رقعة الحرب وتداعياتها يهدد استقرار المنطقة كافة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم السبت أن نحو 100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شنت 3 موجات من الهجمات على إيران، مشيرا إلى أنه استهدف 20 موقعا في إيران.

وقال الجيش إن طائراته "قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، على مدى العام الماضي".

وكان الدفاع الجوي الإيراني قد قال في بيان له إن "الهجوم الإسرائيلي استهدف أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح، بينما لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد هذه الحادثة".

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني أن "استهداف 20 موقعا" أمر مبالغ فيه، وأن هذا يصب في خانة "الحرب النفسية".

كما نفى المصدر أن تكون 100 طائرة شاركت في الهجوم، مشيرا إلى أن الهجمات تم تنفيذها من خارج الحدود الإيرانية.