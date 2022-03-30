رئاسة اقليم كوردستان تكشف عن فحوى رسالة بايدن لنيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ كشفت رئاسة اقليم كوردستان عن فحوى الرسالة التي تلقاها نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أرسلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن.

وذكر بيان للرئاسة تلقته وكالة شفق نيوز؛ أن الرئيس بايدن أكد في رسالته على أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا، معبراً عن التزام بلاده المستمر وطويل المدى بأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن بايدن "أدان الهجوم الصاروخي الذي طال أربيل"، مثنياً على التنسيق الوطيد وطويل الأمد بين إقليم كوردستان وأمريكا، وجدد التأكيد على التزام أمريكا بمواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة.

وفي جانب آخر من رسالته، شدد الرئيس بايدن على أن أمريكا ترى في إقليم كوردستان آمن ومستقر ومزدهر جزءاً رئيساً في عراق مستقر ومزدهر، كما هناً الرئيس بايدن الرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان بعيد نوروز، وفقا للبيان.