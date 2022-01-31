رئاسة اقليم كوردستان تعلن تفاصيل زيارة النجف

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تفاصيل زيارة النجف التي أجراها الرئيس نيجيرفان بارزاني، رفقة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ولقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزيارة جاءت بمبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد مناقشة الاوضاع السياسية في البلاد والمساعي والخطوات المقبلة في العملية السياسية والمشكلات التي تواجهها، مبينا أن المجتمعين تبادلوا الاراء بشأن التحديات والمراحل اللاحقة.

واشار الى ان المجتمعين اكدوا على اهمية وضرورة استمرار الحوار بين الأطراف وحماية الامان والاستقرار السياسية في البلاد وتشكيل حكومة بامكانها ان تواجه المشكلات والتحديات وان تكون مستجيبة لمطالب المواطنين في الخدمات وحياة افضل.

واكد البيان انه بعد الاجتماع زار كل من بارزاني والحلبوسي والخنجر مرقد الامام علي في النجف.