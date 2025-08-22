رئاسة اقليم كوردستان تعلق على أحداث السليمانية

شفق نيوز- أربيل

أصدرت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها السليمانية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت الرئاسة في بيانها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، على "سيادة القانون وحماية أمن واستقرار المدينة وصون أرواح وممتلكات المواطنين"، مشددة على أن "جميع الخلافات والمشاكل ينبغي أن تُعالج في إطار القانون وبعيداً عن العنف".

كما عبّرت الرئاسة عن "تعازيها لعائلات وذوي الضحايا، معربة عن مواساتها لهم في مصابهم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى".

هذا وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين القوات الأمنية، ومسلحين موالين لرئيس "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي في مدينة السليمانية.

واقدمت القوات الأمنية في السليمانية على اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرة اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.