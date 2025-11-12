رئاسة اقليم كوردستان تعزي تركيا بحادثة تحطم الطائرة العسكرية في جورجيا

شفق نيوز - أربيل

أعربت رئاسة اقليم كوردستان العراق في بيان، اليوم الأربعاء، عن "أحر" التعازي في حادث تحطم الطائرة العسكرية "المأساوي" في جورجيا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة لها عند الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس"، أن "طائرة شحن تابعة لها من طراز (سي-130) التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية، قد تحطّمت".

وأشارت إلى أن "عملية البحث والإنقاذ جارية"، فيما لم توضح إن كان الحادث تسبب بسقوط ضحايا، ولا عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.