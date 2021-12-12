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رئاسة اقليم كوردستان تزود قوات البيشمركة بكاميرات حرارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T11:06:29+0000
رئاسة اقليم كوردستان تزود قوات البيشمركة بكاميرات حرارية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في بيان اليوم الأحد عن توفير كاميرات حرارية لقواتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم،إنه تم توفير كاميرات حرارية لألوية، ووحدات قوات البيشمركة كافة من قبل رئاسة إقليم كوردستان.

وأوضح البيان أن اجتماعاً عُقد اليوم بمشاركة ممثلي الألوية تم خلاله استعراض التدريب، والمعلومات بشأن كيفية استخدام الكاميرات.

وتعرضت قوات البيشمركة في المدة الأخيرة إلى هجمات شنها تنظيم داعش بأطراف الإقليم في مناطق التماس مع القوات العراقية والتي تشهد فراغاً امنياً مما أدى إلى سقوط ضحايا من بين صفوف المدنيين والبيشمركة.

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