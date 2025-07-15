رئاسة كوردستان تدين بشدة هجمات الطائرات المسيرة وتطالب بغداد بإجراءات عاجلة لإيقافها

شفق نيوز - اربيل

أدانت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي طالت حقلي "خورمالة"، و"سرسنك النفطيين"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم، "ندين بشدة تلك الهجمات التي تُشنّ بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية أمس واليوم في منطقتي خورمالة وسرسنك".

وأضاف البيان أنه، "ينبغي للحكومة الاتحادية في العراق اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية كافة لمنع تكرار هذه الهجمات، والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبتها".

وتابعت الرئاسة في بيانها القول إن "هذه الهجمات تُعرّض سيادة البلاد وأمنها الداخلي والخارجي للخطر، وتقوّض الاستقرار الوطني".

وكان حقلا "خورمالة"، و"سرسنك" النفطيين في محافظتي اربيل ودهوك قد تعرضا مساء أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء الى هجمات بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، لم تسفر عن خسائر بشرية، وفقا لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان في بيانين منفصلين.