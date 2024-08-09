رئاسة اقليم كوردستان تدين الاساءة ﻷي دين وترفض تهديد المواطنين وأبناء المكونات

شفق نيوز/ أدانت رئاسة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، اي انتهاك وتقليل لأي فكر أو عقيدة ودين، محذرة من تعميم خطأ ارتكبه فرد من طائفة معينة على جميع أبناء الطائفة.

وذكرا رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في الأيام الأخيرة كانت هناك ردود فعل كثيرة، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، على تصريحات ليست في محلها لشخصية إيزدية. ومن هنا نشدد على أن أي انتهاك وتقليل لأي فكر وعقيدة ودين أمر مرفوض وموضع إدانة من جانبنا".

وأضاف البيان؛ أنه "في نفس الوقت، لا ينبغي أن يتم احتساب خطأ فرد تابع لاية ديانة كانت على جميع أتباع ديانته، لذا فإن من واجب الجميع أن يلتزموا بثقافة قبول الآخر والتسامح والتعايش، وأن يحال دون ظهور خطاب الكراهية والإنكار".

وأكد ان "الجهات المعنية مسؤولة عن المتابعة والمساءلة القانونية، ونؤكد للجميع أن إقليم كوردستان سيظل للأبد أنموذجا للتعايش السلمي والتآخي. وليس هناك أي مبرر لخلق التوتر والفوضى، وإن تهديد المواطنين والمكونات الدينية والقومية لكوردستان أمر غير مقبول قطعاً".