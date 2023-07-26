رئاسة كوردستان تناقش موعد الانتخابات.. القوى السياسية: جهود نيجيرفان بارزاني مصيرية مهمة

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بإطلاق مباحثات مع القوى السياسية في الاقليم، بغية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الاقليم.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان طلبت بشكل رسمي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي بشكل أولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دلشاد شهاب في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن وفداً رفيع المستوى من رئاسة اقليم كوردستان بدأ بسلسلة زيارات للأحزاب الأطراف السياسية في الإقليم، للبحث في موعد الانتخابات المحلية.

وأوضح شهاب ان الجهات السياسية رحبت بهذه الخطوة من رئيس الاقليم وأبدوا الاستعداد لدعمها وإنجاح هذه العملية.

كما قال شهاب ان الجهات السياسية وصفوا جهود رئيس الاقليم من اجل وحدة الصف الداخلي والموقف والخطاب السياسي تجاه المسائل المصيرية بالمهمة خلال اللقاءات.

وحول النتائج النهائية للزيارات قال المتحدث باسم رئاسة الاقليم: "سنزور جميع الجهات السياسية وبعد أخذ المشورة منهم سيقوم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني باصدار مرسوم اقليمي لتحديد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان".