رئاسة إقليم كوردستان تعلن نتائج الإجتماع الثلاثي مع الرئيس العراقي

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، الإثنين، نتائج اجتماع موسع عقد حضور رئاسات الإقليم مع الرئيس العراقي، في اربيل.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع، عبر عن دعمه لخطوات الحكومة والمؤسسات الدستورية الاتحادية في حماية أمن واستقرار البلاد وتهيئة الظروف المستقرة لحماية عمل وواجبات الممثليات الأجنبية.

كما عبر المجتمعون عن الدعم لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، كما بحثوا أوضاع مناطق المادة 140 الدستورية- مناطق المتنازع عليها-.

وذكر البيان، أن الاجتماع عبر عن دعمه للخطوات الاخيرة للحكومة العراقية لاعادة الاوضاع الى طبيعتها في سنجار، وعودة النازحين، وكذلك جميع محاولات التغيير الديمغرافي في مناطق النزاع، وطالب الحكومة الاتحادية بضمان الية أمن واستقرار تلك المناطق.

وفي محور آخر بحث الاجتماع خطوات الحوار بين بغداد واربيل، وعبر عن دعمه لمحاولات الطرفين في معالجة المشاكل بشكل نهائي وأن يكون بشكل يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين في اقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

كما بحث الاجتماع الأوضاع الداخلية للإقليم، والتحديات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا وتبعاتها، كما بحث الاجتماع الازمة المالية واكد المجتمعون على ضرورة تخطي هذه المرحلة وحماية مصالح المواطنين في كوردستان ومن الضروري ان يسخر جميع الاطراف الكوردستانية امكانياتهم ويوحدوا مواقفهم لمواجهة هذا الوضع الحساس وتداعياته المستقبلية.

كما ادان الاجتماع مقتل ضابط الاسايش غازي صالح اليخان في حدود محافظة دهوك.













