رئيس كوردستان يشيد بدور الجالية العراقية في تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي

شفق نيوز/ أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بدور الجالية العراقية في الخارج بتعزيز العلاقات بين العراق والإقليم مع المجتمع الدولي، فيما أكد على ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والثقافي.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل وفداً من الجالية العراقية في الولايات المتحدة برئاسة مارتن مننا، رئيس الغرفة التجارية الكلدانية-الأمريكية".

وأضاف البيان، أنه "خلال اللقاء، أشاد بارزاني بدور الجالية العراقية في الخارج في تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع المجتمع الدولي"، مشددًا على "أهمية مساهمتهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون".

واكد بارزاني، وفقا للبيان على "ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الثقافي والديني للعراقيين، وتعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات".

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لثقافة التعايش والتسامح التي يتميز بها إقليم كوردستان، بحسب البيان، مؤكدين رغبتهم في "تعزيز التعاون مع الإقليم، لا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص جديدة لتعزيز الروابط بين الجالية العراقية في الخارج وكوردستان".

وأشار البيان إلى أن "الوفد ناقش عدة أفكار ومشاريع استثمارية في سهل نينوى وإقليم كوردستان".