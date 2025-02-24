رئيس كوردستان يشيد بدور الجالية العراقية في تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي

رئيس كوردستان يشيد بدور الجالية العراقية في تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي
شفق نيوز/ أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بدور الجالية العراقية في الخارج بتعزيز العلاقات بين العراق والإقليم مع المجتمع الدولي، فيما أكد على ضرورة الحفاظ على التنوع الديني والثقافي.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل وفداً من الجالية العراقية في الولايات المتحدة برئاسة مارتن مننا، رئيس الغرفة التجارية الكلدانية-الأمريكية".
وأضاف البيان، أنه "خلال اللقاء، أشاد بارزاني بدور الجالية العراقية في الخارج في تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع المجتمع الدولي"، مشددًا على "أهمية مساهمتهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون".
واكد بارزاني، وفقا للبيان على "ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية والتنوع الثقافي والديني للعراقيين، وتعزيز التعايش السلمي بين جميع المكونات".
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لثقافة التعايش والتسامح التي يتميز بها إقليم كوردستان، بحسب البيان، مؤكدين رغبتهم في "تعزيز التعاون مع الإقليم، لا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص جديدة لتعزيز الروابط بين الجالية العراقية في الخارج وكوردستان".
وأشار البيان إلى أن "الوفد ناقش عدة أفكار ومشاريع استثمارية في سهل نينوى وإقليم كوردستان".