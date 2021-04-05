رئيس إقليم كوردستان يستذكر مرور ثلاثين عاماً لصدور القرار الدولي 688

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الإثنين، مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وقال بارزاني "تمر علينا اليوم الذكرى السنوية الثلاثون ليوم مضيء في التاريخ المعاصر لشعب كوردستان. فقبل ثلاثين سنة من الآن وفي 5 نيسان 1991 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 688، وبدأت بموجب ذلك القرار عملية توفير الأمن ثم تشكل الملاذ الآمن ومنطقة حظر للطيران، مما أدت فيما بعد إلى حماية قسم كبير من إقليم كوردستان. فلم تستطع قوات النظام العراقي آنذاك تنفيذ هجمات على شعب وأرض كوردستان من الجو ولا من الأرض".

وأضاف "كان ذلك القرار الإنساني انعطافة تاريخية بالنسبة لشعب كوردستان، لإيقاف الهجرة المليونية لشعب كوردستان باتجاه الحدود الإيرانية والتركية، وهي الهجرة الجماعية التي عبر الشعب من خلالها عن رفضه العودة مرة أخرى للعيش في ظل الظلم والدكتاتورية. ثم اتخذ القرار بعداً أمنياً يقضي بحماية الأمن والأستقرار، واتخذ في الأخير بعداً جديدا سياسياً واجراء انتخابات ربيع 1992 اسفرت عن تأسيس برلمان وحكومة وتجربة إقليم كوردستان كأمر الواقع".

وقال "ٳن "مفهوم التدخل الإنساني الذي ولد مع هذا القرار، فإنە ٳلى جانب تقديم مساعدات إنسانية كبيرة، فتح باب الحياة وتجربة ديمقراطية جديدة في وجه إقليم كوردستان. هيأ له الفرصة للإعمار وتقديم قصة نجاح وتجربة جديدة في المنطقة ووقیامە كشريك بارز للعالم المتقدم بتعزيز القيم المدنية المعاصرة، وان يصبح المدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ويعمق ثقافة قبول الآخر والتعايش والتسامح".

وأوضح "لا شك أنه كان بإمكان إقليم كوردستان خلال تجربة الثلاثين سنة الماضية أن يقدم أنموذجاً أفضل. فبالرغم من جمیع المکتسبات كانت هناك أخطاء وعيوب ولا زالت، لكن المشاكل والعراقيل التي وضعت في طريقه لم تكن قليلة وقطعت عليه طريق المزيد من التقدم. والآن، فإن الخيار الوحيد المتاح لنا هو أن نخطو صوب مستقبل أفضل من خلال التلاحم والتشارك وبالإفادة من تجارب الماضي، والحوار والتفاهم والاتفاق مع الحكومة الاتحادية العراقية بدعم ومشاركة ومساعدة المجتمع الدولي".

وقال رئيس الإقليم "في هذه المناسبة نكرر تحياتنا وامتناننا للمجتمع الدولي الذي اتخذ قبل ثلاثين سنة من اليوم قراراً صائباً وصحيحاً. وأثبت شعب كوردستان بقيادة الجبهة الكوردستانية أنه في حال توفرت له الحرية والفرصة، يستطيع أن يقدم أنموذجاً جيداً ومميزاً. ندعوكم لدعمنا ومساعدتنا على اتخاذ خطوات أكبر صوب مستقبل أفضل مشترك وآمن ومستقر ومتقدم مع العراق والمنطقة والعالم، لنحمي معاً من خلال الشراكة والتعاون، القيم الإنسانية السامية والعالم المتقدم، ونتصدى معاً للعنف والتطرف والإرهاب. نتقدم بالشکر الجزیل لکل من ٳیران وترکیا لاستقبالهما مئات الآلاف من لاجئي کوردستان".

كما قال "شكراً لكل الدول التي شاركت بأي شكل من الأشكال في إصدار القرار 688 الدولي وفي عملية توفير الأمن وإقامة منطقة حظر للطيران والملاذ الآمن وتوفير المساعدات الإنسانية وأظهرت الإرادة السياسية لحماية شعب كوردستان. شكراً للأمم المتحدة والمنظمات غیر الحکومیة، شكراً للرأي العام العالمي الذي حث حكوماتهم على حماية شعب كوردستان. لن ننسى دعمكم ومساعداتكم تلك أبداً ونتطلع إلى استمرار شراكتكم ودعمكم ومساعدتكم، شكراً للصحفيين والمصورين الكرام الشجعان وللقنوات الإعلامية التي كان لها دور كبير في إيصال صوت شعب كوردستان ونقل صور ومشاهد معاناة وآلام الشيوخ والأطفال والمرضى والعجزة والنساء والرجال النازحين الذين لا حول لهم ولا قوة من المناطق الحدودية والجبلية الوعرة للعالم كله، فحشدوا بذلك مساندة إنسانية كبیرة لشعب كوردستان. شكراً للجالية الكوردستانية والفنانين الكورد والمؤسسات والمنظمات الكوردستانية في المهجر. تحية لكم، الشكر والتقدير لكم جميعاً".