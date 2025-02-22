رئيس إقليم كوردستان يلتقي السوداني في بغداد

شفق نيوز/ وصل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراقي، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.

وسيشارك رئيس الاقليم في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي يحضره السوداني ومسؤولين رفيعي المستوى.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس إقليم كوردستان إلى بغداد خلال العام الجديد 2025.