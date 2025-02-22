رئيس إقليم كوردستان يلتقي السوداني في بغداد

رئيس إقليم كوردستان يلتقي السوداني في بغداد
2025-02-22T06:31:15+00:00
شفق نيوز/ وصل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان مع محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراقي، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.
وسيشارك رئيس الاقليم في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي يحضره السوداني ومسؤولين رفيعي المستوى.
وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس إقليم كوردستان إلى بغداد خلال العام الجديد 2025.