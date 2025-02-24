رئيس إقليم كوردستان يشارك بمجلس عزاء أحد مقاتلي البيشمركة القدامى (صور)

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، في مجلس عزاء لأحد منتسبي البيشمركة القدامى ممن شارك في ثورتيّ أيلول، وگولان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني شارك في مجلس عزاء "المناضل والوطني والثائر وبيشمركة ثورتي أيلول وگولان، بختيار ئاوره‌حمان آغا نورك".

وخلال المراسم، قدّم رئيس إقليم كوردستان تعازيه ومواساته لعائلة وذوي الفقيد، من جانبهم، عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لرئيس إقليم كوردستان لمشاركته في مصابهم ومواساته لهم في هذا العزاء.